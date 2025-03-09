Мастер-мясник? Чем завершился суд над петербургской татуировщицей без медобразования

Петербургской татуировщице без медобразования дали четыре года условно за смерть клиентки после сеанса. Мастер ввела тату-модели фатальную дозу лидокаина. Девушка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом в состоянии клинической смерти и через неделю скончалась.

В июне прошлого года модель пришла на сеанс к татуировщице Алисе. Мастер ввела девушке четыре ампулы лидокаина, чтобы уменьшить боль от иглы. Но вскоре клиентке стало плохо, и ее срочно доставили в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь почти неделю, но 10 июня она умерла. Предварительной причиной смерти стал анафилактический шок, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке ».

Что известно о татуировщице

Алиса позиционирует себя как мастера с 15-летним опытом, ведет свой Telegram-канал, где делится историями о пирсинге, татуировках, прокалывании языков и удалении тоннелей из ушей.

Но, как оказалось, многие клиенты были недовольны работой горе-мастера. Некоторым даже пришлось обращаться к врачам и пластическим хирургам, чтобы исправить последствия неудачных процедур. Об этом рассказала известный YouTube-блогер Даша Друже, которая общалась с друзьями парня погибшей модели.

«Настоящий мастер-мясник. Она, не имея медобразования, буквально резала людей. Сколько там лет мазохизма было? В 14 лет я сама обратилась к ней, фанатела от ее крутости. Хотела панчить уши (установить „тоннели“ большого размера). В итоге мне отрезали мочки, и трое суток у меня шло кровотечение из ушей», — процитировал блоггера сайт kp.ru.

По словам Даши, татуировщица также делала ей множество уколов местного анестетика. После всех манипуляций блогеру было плохо.