Россиян начали обманывать при «перерасчете пенсии» | 360°

Криминал 16 мая 2024, 07:05 Россиян начали обманывать при «перерасчете пенсии» Депутат Немкин: мошенники применили новую схему обмана, обещая перерасчет пенсии РИА «Новости»

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Телефонные мошенники в России применили новую схему обмана. Они выманивали у пожилых людей код идентификации под предлогом перерасчета пенсии, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками Социального фонда. Они заявляли им о якобы неучтенном стаже и необходимости провести перерасчет пенсии. Немкин заявил, что пострадавших убеждали в необходимости подать заявление, причем сделать это не лично, а по телефону.

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«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms „для идентификации“. А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале „Госуслуги“ или в мобильном банке», — сказал он.

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 14 миллионов рублей. По требованию злоумышленников она взяла кредит и продала квартиру.