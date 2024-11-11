Юрист напомнил о штрафах за досрочно выплаченные премии

Суд может расценить досрочно выплаченные годовые бонусы как махинацию с налоговой ставкой. Это грозит работодателю штрафом, а премированным сотрудникам доначислением налога на доходы физлиц, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он объяснил, что если перевести годовые бонусы в ноябре–декабре, то максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если ту же сумму выдать после Нового года, то налог на доходы некоторых категорий сотрудников, по словам Хаминского, увеличится до 22%.

«В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды», — сказал он.

Если у налоговых органов возникнут подозрения, они сопоставят регистры бухгалтерского учета, банковские выписки и платежные ведомости. Юрист сообщил, что в случае нестыковок сотрудникам придется уплатить недостающую сумму по НДФЛ, а компаниям — штраф в размере 40% от сокрытого налога.

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