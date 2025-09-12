Яйца резко подешевели из-за кризиса перепроизводства

«Коммерсант»: цены на яйца упали в России на 25%

Цены на яйца в России упали более чем на 25% за год на фоне перепроизводства. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В Минсельхозе отметили, что десяток яиц первой категории у производителей в этом году стоил в среднем 53,3 рубля, что меньше на 26,5% по сравнению с прошлым годом.

По информации издания, производители стали выпускать яйца на 20% больше показателей, закрывающих потребность населения. При этом на экспорт удается отправлять лишь 1% от произведенного объема.

В результате рентабельность птицефабрик упала в пять раз, появились предпосылки для продажи активов.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов отметил, что производство яиц сейчас уже достигает более 120% от внутреннего потребления. По его словам, спрос не успевает расти так же быстро, поэтому стоимость падает.

Ранее в стране подешевела красная икра. Цены на деликатес упали из-за высоких объемов добычи тихоокеанских лососей. В августе икра нерки подешевела на 9%, а горбуши — на 2%.