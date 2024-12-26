«Изучите все условия». В России ужесточили требования к рекламе потребкредитов

Президент Владимир Путин ужесточил требования к рекламе потребительских кредитов. Информация об этом появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятым в закон «О рекламе» поправкам, теперь в рекламе, содержащей хотя бы одно условие, которое повлияет на окончательную стоимость займа, должна сопровождаться предупреждением «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием кредитора, где можно будет узнать все подробности.

Оно должно длиться не менее трех секунд и при распространении в видеоформате занимать не менее 5% кадра. Цель этого требования в сокращении импульсивно взятых кредитов.

До февраля ключевая ставка Банка России не повысится, но стоимость потребительских кредитов будет порядка 45-47%. Такой прогноз дал эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.