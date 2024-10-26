Изъятие доходов от замороженных активов России в ЕС назвали мошенничеством

Захарова: ЕС придумал мошенническую схему изъятия активов РФ и ответит за это

Использование доходов от замороженных за рубежом активов России незаконно. Представитель МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз в мошенничестве, сообщило РИА «Новости» .

«Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от „замороженных“ активов Российской Федерации не заставит себя ждать», — сказала она.

Захарова назвала решение изъять российские активы мошеннической схемой по присвоению чужой собственности. По ее мнению, Евросоюз разработал этот механизм для компенсации собственных трат на поддержку Украины.

Деньгами, полученными от реинвестирования замороженных российских активов, страны G7 запланировали погасить выданный Украине кредит на 50 миллиардов долларов. Новую программу поддержки запустили на июньском саммите объединения. Кредит станет дополнением к текущей военной и финансовой помощи стран Запада.