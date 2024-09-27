Итальянский бренд Trussardi захотел вернуться в Россию
Mash: бренд Trussardi может вернуться в Россию
Итальянский бренд Trussardi, выпускающий одежду и аксессуары, вероятно, возобновит отношения с Россией, чтобы не терпеть убытки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Прекращение сотрудничества с российским рынком обернулось для модного дома многомиллионными долгами и продажей бренда компании Miroglio Group.
По данным источника канала, новые владельцы, стремясь улучшить финансовое положение, начали производить одежду из низкокачественных материалов и предлагают ее по сниженным ценам.
Однако попытки улучшить имидж иностранной компании не увенчались успехом. В результате руководство Trussardi приняло решение о возвращении бренда на российский рынок. В первую очередь на склады магазинов поступят духи, а затем — рубашки и джинсы, добавил собеседник Mash.
Предположительно, сейчас планируется открытие нового магазина на Ходынском поле в Москве.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что на Западе многие хотят завершения украинского конфликта, чтобы возобновить экономические связи с Россией.