Mash: бренд Trussardi может вернуться в Россию

Итальянский бренд Trussardi, выпускающий одежду и аксессуары, вероятно, возобновит отношения с Россией, чтобы не терпеть убытки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Прекращение сотрудничества с российским рынком обернулось для модного дома многомиллионными долгами и продажей бренда компании Miroglio Group.

По данным источника канала, новые владельцы, стремясь улучшить финансовое положение, начали производить одежду из низкокачественных материалов и предлагают ее по сниженным ценам.

Однако попытки улучшить имидж иностранной компании не увенчались успехом. В результате руководство Trussardi приняло решение о возвращении бренда на российский рынок. В первую очередь на склады магазинов поступят духи, а затем — рубашки и джинсы, добавил собеседник Mash.

Предположительно, сейчас планируется открытие нового магазина на Ходынском поле в Москве.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что на Западе многие хотят завершения украинского конфликта, чтобы возобновить экономические связи с Россией.