Исламский банк создадут в России

В России обсуждают возможность создания полноценного исламского банка, сообщило РИА «Новости» . Об этом заявил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время круглого стола в Казани, посвященного открытию представительства международного центра по развитию исламских финансов AAOIFI.

«Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк», — сказал он.

По словам Аксакова, работа над проектом уже ведется — к обсуждению привлечены представители бизнеса, в том числе из регионов с преимущественно мусульманским населением. Он предложил властям Татарстана и заинтересованным инвесторам подключиться к созданию такого финансового института. Также, как отметил депутат, консультации проходят с партнерами из арабских стран.

Аксаков выразил надежду, что работа по запуску исламского банка может быть завершена в 2026 году. По его словам, инициативу на предварительном этапе поддерживает Банк России, а появление такого банка должно дать дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в стране.

Исламский банкинг строится на принципах шариата и, в частности, исключает начисление процентов, а также финансирование отдельных отраслей — например, игорного бизнеса, производства алкоголя и табачной продукции. Эксперимент по внедрению партнерского финансирования в России стартовал 1 сентября 2023 года и проводится в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне.

Летом 2025 года Владимир Путин подписал закон о продлении этого эксперимента еще на три года — до 1 сентября 2028 года.