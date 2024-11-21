Представитель «ФИНАМ» Кабаков: реализация закона об исламском банкинге может стать существенным вызовом

Директор по стратегии «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, к чему может привести реализация в России закона об исламском банкинге.

По словам собеседника, на фоне переориентации России на Восток подобные инструменты открывают интересные перспективы, другой вопрос, что развитие данного направления может стать существенным вызовом для российской финансовой системы.

«Если мы говорим про Восток, то нам нужно искать общие стандарты, которые позволят перемещаться капиталу как в Россию, так и из России по определенным правилам», — добавил Кабаков.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сообщил о необходимости пресекать использование исламских финансов в преступной деятельности.