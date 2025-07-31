Искажающих информацию в аду повесят за язык: священник объяснил слова о прощении долгов

СМИ распространили заявление клирика Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Макария (Маркиша), в котором он якобы призвал простить долг человеку, который не в состоянии его вернуть. В комментарии 360.ru священник призвал понять его мысль правильно.

«Я ответил так отчасти всерьез. Кто искажает цитаты, искажает информацию, того в аду могут повесить за язык. К сожалению, этим занимаются довольно многие», — заявил священнослужитель.

Он уточнил, что не призывал прощать долги, а говорил, что Спаситель приветствовал бы такой поступок. Отец Макарий уточнил, что и сам забывал о деньгах, которые кому-то одалживал, и ему прощали.

Кроме того, иеромонах отметил, что подобное прощение должно быть разумным.

«Если в результате своей щедрости я не могу расплатиться за долговое обязательство и меня и мою семью выселят на улицу, значит, я дурак, поступил по-глупому. Если эти деньги не угрожают никому никакой катастрофой, ради бога, поделись своим благосостоянием», — добавил собеседник 360.ru.

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