Юрист Георгиева посоветовала оформлять договор даже при выдаче 10 тыс. рублей в долг

Для защиты своих интересов при выдаче денег в долг необходимо грамотно подойти к оформлению сделки. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT порекомендовала заключать договор, особенно если сумма займа превышает 10 тысяч рублей.

«Если сумма превышает 10 тысяч рублей, нужно составить договор», — отмечает Георгиева.

По ее мнению, правильно оформленный договор займа обеспечивает безопасность сделки. В документе следует указать паспортные данные, место регистрации, ИНН, СНИЛС и другие сведения, позволяющие идентифицировать обе стороны, написал Ura.ru.

Важно детально прописать сумму займа, условия его возврата и процентную ставку, если она предусмотрена. Юрист советует заранее обсудить сроки возврата денежных средств и зафиксировать, будет ли возврат единовременным или поэтапным согласно графику.

Если деньги передаются наличными, это необходимо отразить в договоре или составить отдельный акт передачи средств. Даже при займе небольших сумм — от трех до пяти тысяч рублей — Георгиева рекомендует оформлять расписку или договор.