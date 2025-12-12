«ИС Банк» лишился лицензии за вывод денег в теневой оборот

Центробанк отозвал лицензию у «Индустриального сберегательного банка». Теперь организация не может осуществлять банковские операции, сообщила пресс-служба регулятора.

Банк лишили лицензии за нарушение федеральных законов и требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за финансирования терроризма.

В ЦБ уточнили, что банк в часто предоставлял ссуды высокорискованным заемщикам и недооценивал кредитный риск, создавая угрозу финансовой устойчивости.

Также организация совершала подозрительные операции с крупными суммами для выведения денег в теневой оборот.

«Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — добавили в пресс-службе.

Ранее без лицензии остался Таврический Банк. Регулятор аннулировал ее из-за абсолютной потери капитала. Банк находился на 60-м месте в списке банковской системы страны по величине активов.