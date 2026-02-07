Ипотечному кредитованию в России предрекли стагнацию в 2026 году

Аналитик Головнин не исключил сокращение ипотеки в 2026 году

Популярность ипотечного кредитования в 2026 году вряд ли возрастет. Об этом РИА «Новости» заявил директор Института экономики РАН Михаил Головнин.

Он спрогнозировал стагнацию ипотеки и допустил, что рост выдач будет совсем небольшим. Наиболее вероятным сценарием он назвал сокращение активности в этом направлении.

«По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования», — подчеркнул эксперт.

Экономист добавил, что ставку по ипотеке могло бы снизить замедление инфляции и изменение ключевой ставки Центробанка. Также на ситуацию могут повлиять специальные меры поддержки, которые необходимо дополнительно настраивать.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил предоставлять право на оформление семейной ипотеки беременным россиянкам. Он напомнил, что пока льготы получают только семьи, у которых уже есть дети.