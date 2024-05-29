Активы ушедших из России компаний не станут национализировать

Россия не политизирует коммерческие вопросы и не собирается национализировать активы ушедших западных компаний. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Он подчеркнул, что страна может поддержать зарубежные компании, если те соблюдают российское законодательство и выполняют обязательства.

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности», — указал дипломат.

Биричевский отметил, что Россия ответственно относится к иностранным инвестициям, даже если они поступают из недружественных стран.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин рассказал, что на Западе начали обсуждать риски ответных мер в том случае, если США и страны ЕС конфискуют замороженные российские активы. Он назвал изъятие средств нарушением международного права и добавил, что России придется отреагировать на эти незаконные действия.