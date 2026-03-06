Инвесторы начали скупать доллар из-за глобальной неопределенности в мире

Рост доллара к корзине мировых валют ускорился в последние дни из-за глобальной неопределенности. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал инвестиционный стратег Евгений Коган.

Он напомнил, что средства размещаются не просто в валюте, а в долговых инструментах. Доходность американских бумаг сейчас растет, поскольку инвесторы ожидают замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Причиной таких ожиданий стал рост цен на нефть, объяснил эксперт. Драгоценные металлы и другие финансовые активы пока тоже не пользуются спросом у игроков рынка.

«Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов», — объяснил инвестстратег.

По его словам, ждать этих сигналов проще всего в долларе, который остается главной мировой валютой.

Как только ситуация прояснится, у инвесторов снова вырастет аппетит к риску, отметил Коган. Тогда капиталы из американских гособлигаций могут пойти в более рискованные активы, в том числе за пределами Соединенных Штатов.

Ранее южнокорейские фондовые рынки пережили одно из сильнейших падений в истории из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это падение побило рекорд 2001 года, установленный после терактов 11 сентября в США.