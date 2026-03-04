Азиатские рынки рекордно обвалились из-за ситуации на Ближнем Востоке

Южнокорейские фондовые рынки пережили одно из сильнейших падений в истории из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Al Jazeera .

Индекс KOSPI рухнул на рекордные 12,06%, побив рекорд, установленный в 2001 году после терактов 11 сентября в США. Потеряли в цене, в том числе, гиганты рынка, такие как LG и Samsung.

Но самые тяжелые убытки понесли транспортные и логистические компании — Южная Корея сильно зависит от зарубежных нефти и газа, и ситуация в Ормузском проливе непосредственно повлияла на объемы поставок.

Тем временем биржевые цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума, впервые с января 2023 года преодолев отметку в 700 долларов за 1000 кубометров. Подорожали и акции российских нефтяных компаний.