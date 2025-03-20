Инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Неизвестный инвестор дважды уронил индекс Мосбиржи 18 марта во время телефонного разговора российского и американского президентов. Об этом написало издание РБК со ссылкой на экспертов.

«Сначала в 18:17, а потом в 19:45 индекс Мосбиржи за минуту падал более чем на 1%, а потом также резко отскакивал», — говорится в материале.

Первое падение произошло, когда переговоры еще продолжались. Второй скачок произошел в менее ликвидную вечернюю сессию, когда переговоры уже завершились. По данным издания, продажи затронули акции крупнейших компаний России. Большая часть акций была мгновенно выкуплена инвесторами.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 18 марта. Результатом стали соглашения о прекращении атак на энергоструктуру, а также временное прекращение огня.