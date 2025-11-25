Инициативу о льготах на бензин для россиян раскритиковали

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич предложил ввести льготы на бензин для отдельных социальных групп. Насколько это возможно и к чему может привести, рассказал 360.ru главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев.

Он заявил, что не поддерживает такую инициативу.

«Эта льгота снижает прибыль нефтяных компаний, а значит, и дивиденды. Соответственно, решение проблем одних людей за счет других», — рассказал экономист.

По словам Разуваева, благодаря цифровизации все больше людей покупают акции и предпочитают крупные компании, которые могут выплачивать щедрые дивиденды. В большинстве случаев это предприятия из нефтяной отрасли, подчеркнул собеседник 360.ru.

«Что получается: свое государство против инвесторов? Одна из задач государства — повышение стоимости акций на фондовом рынке», — подытожил эксперт.

Ранее в Ростовской области внесли законопроект, согласно которому продавать бензин на АЗС смогут только по паспорту.