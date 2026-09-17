Все по плану. Путин раскрыл реальный рост российской экономики

Президент Путин спрогнозировал рост ВВП России в пределах 1% по итогам года

Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2026 года составит около одного процента. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, главу государства процитировало РИА «Новости» .

Текущие финансовые показатели страны полностью совпадают с предварительными расчетами правительства. Как отметил российский лидер, динамика экономики соответствует ожиданиям властей.

В Кремле также рассчитывают на скорое увеличение бюджетных поступлений от продажи нефти и газа. Дополнительные сырьевые доходы направят на укрепление финансовой системы.

Эти средства позволят пополнить Фонд национального благосостояния, основной суверенный резервный фонд России. ФНБ формируется за счет доходов от экспорта энергоносителей, а используется для поддержки пенсионной системы и финансирования госпроектов.

ВВП — главный показатель масштаба экономики, отражающий общую стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг за год. За последние годы российский ВВП вырос на 10%.