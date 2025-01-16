Экономист Калугин спрогнозировал повышение цен на мясо в 2025 году

После новогодних праздников россияне столкнулись с заметным повышением цен на мясную продукцию. Как сообщил Константин Калугин, экономист и основатель сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр», за год цена на куриное мясо увеличилась на 11%, достигнув среднего значения в 343 рубля за килограмм в розничных магазинах, передал сайт РИАМО .

Свинина стала дороже на 6,6%, и теперь средняя стоимость килограмма составляет около 467 рублей. Цена на индейку поднялась на 18,8%, и сейчас она в среднем равна 589 рублям за килограмм, написала Neva.Today.

Наиболее значительный рост цен наблюдался на говядину — на 25,4%. Теперь за килограмм говяжьего мяса приходится платить 880 рублей.

Калугин объясняет рост цен увеличением себестоимости производства и удорожанием логистических затрат. По его мнению, тенденция роста цен на мясо, вероятнее всего, сохранится в текущем году.