Индонезия ускорила отказ от доллара во внешнеторговых расчетах

Объем внешнеторговых операций Индонезии в национальных валютах вырос в 2,6 раза, достигнув 8,45 миллиарда долларов против 3,21 миллиарда годом ранее. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные правительства страны.

Среднемесячное число пользователей системы Local Currency Transaction достигло 16 тысяч — это гораздо больше, чем годом ранее. В 2025 году программу распространили на шесть стран-партнеров — Малайзию, Таиланд, Японию, Китай, Южную Корею и ОАЭ.

Ранее президент России Владимир Путин принял в Москве лидера Индонезии Прабово Субианто. Они обсудили актуальные вопросы.

Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что две страны разрабатывают проект плавучей АЭС в Индонезии. Его реализация может начаться в ближайшее время.