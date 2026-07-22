Индекс Мосбиржи вырос после анонса встречи Лаврова и Рубио

Индекс Мосбиржи превысил 2100 пунктов после анонса встречи Лаврова и Рубио

Индекс Московской биржи спустя неделю колебаний перешел к росту и превысил 2100 пунктов после сообщений о встрече главы МИД Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом следует из инфографики биржи .

В среду, 22 июля, рублевый индекс рос на 1,03% — до 2100,20 пункта, а до анонса о встрече снижался на 0,7%.

Ранее Лавров объявил о согласовании встречи с Рубио. Она пройдет в первую половину дня четверга, 22 июля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что состояние отечественной экономики является устойчивым, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в области ТЭК извне.

Глава государства также подчеркивал, что динамика банковского кредитования, выдача кредитов реальному сектору, организациям и предприятиям ускоряется — это свидетельствует о росте внутреннего спроса.