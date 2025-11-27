Индекс Мосбиржи упал после заявлений Путина по Украине

Российский фондовый рынок оказался под давлением: индекс Мосбиржи (IMOEX) в ходе торгов опустился на 2,13% до 2611,77 пункта. На 17:10 по московскому времени снижение составляло 1,59%, сообщили «РБК Инвестиции» .

По данным биржи, ни одна акция, входящая в индекс, не показывала роста. Лидерами падения стали «Юнипро», «Аэрофлот», Мосбиржа, Совкомбанк и АФК «Система».

Резкое ухудшение динамики рынка совпало с заявлениями президента Владимира Путина о бессмысленности подписания документов с нынешним украинским руководством. Он подчеркнул, что юридически договориться сейчас невозможно, и заявил о неизбежности сворачивания украинскими военными линии фронта при повторении ситуаций, подобных событиям под Купянском.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил Путин.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» отмечают, что рынок входит в стадию «коррекции на фактах»: геополитический фон остается неоднозначным. Ожидаемый визит делегации США в Москву сочетается с жесткими заявлениями сторон и обсуждением новых санкций со стороны ЕС. При этом внутренний фон поддержан замедлением годовой инфляции, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать рынок от падения.

Российский фондовый рынок 18 ноября продемонстрировал заметный рост. Индекс Мосбиржи на 18:50 по московскому времени увеличился на 2,09%, достигнув отметки в 2563,07 пункта. Основной причиной такого подъема стали сообщения о планирующихся переговорах между делегациями США и Украины в Турции, а также участие посредника Стива Уиткоффа.