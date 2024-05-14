Импорт цветов из недружественных стран предложили ограничить | 360°

Деньги 14 мая 2024, 12:50 Импорт цветов из недружественных стран предложили ограничить Минсельхоз рассмотрит ограничение поставок цветов из стран Запада Freepik

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Минсельхоз планирует ввести ряд ограничений на импорт цветов из недружественных стран. Об этом на заседании Госдумы заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут, сообщил «Интерфакс».

По ее словам, Минсельхоз прорабатывает инициативу совместно с Минэкономразвития.

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«Мы <…> рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать», — подчеркнула Лут.

Она добавила, что в отрасли планируется ввести меры государственной поддержки, несмотря на то что цветоводство не относится к вопросам продуктовой безопасности.

«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — объяснила кандидат на пост министра.

Ранее российские цветоводы указали на необходимость инициировать антидемпинговое расследование из-за дешевого импорта растений из Эквадора и Кении. По мнению представителей отрасли, действия некоторых стран наносят ущерб производителям из России.