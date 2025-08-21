Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился

Россия в июле прекратила закупки картофеля из Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

Это первый месяц без поставок после девяти месяцев регулярного импорта. По информации агентства, Россия начала ввозить грузинский картофель на постоянной основе в октябре 2024 года, а максимальные объемы пришлись на апрель. В дальнейшем импорт начал снижаться, а в июле поставки полностью прекратились.

Одновременно Россия сократила закупки картофеля у Китая: по данным Евростата, в июле импорт составил 6,9 миллиона долларов — в 1,8 раза меньше, чем в июне.

Причиной может быть ожидаемый высокий урожай внутри страны. Минсельхоз России сообщил, что на середину июля сбор раннего картофеля вырос на 36% к прошлому году и достиг 240 тысяч тонн.

Ранее сообщалось о проведении в Северной Осетии Международного форума, посвященного выращиванию картофеля. На мероприятие прибыли более 160 специалистов из России, Белоруссии и Армении.