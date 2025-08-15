Международный форум по выращиванию картофеля открыли в Северной Осетии

В Северной Осетии проходит Международный научно-практический форум, посвященный вопросам выращивания картофеля. На мероприятие прибыли более 160 специалистов из России, Белоруссии и Армении, сообщило ОТР .

На форуме обсуждаются вопросы эффективного удобрения корнеплодов, современные методы диагностики болезней растений и системы хранения урожая.

Агроном из Армении Александр Гукасян отметил, что Северная Осетия находится в одной климатической зоне с Арменией по высоте. По его словам, опыт выращивания картофеля в Северной Осетии дал отличные результаты.