Им не льготы, а деньги нужны. Греф призвал поднять зарплату госслужащим

Греф: нужно платить чиновникам достойную зарплату, чтобы не жили «нищенски»

В России необходимо провести реформу оплаты труда государственных служащих. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на конгрессе в РАНХиГС, что чиновники должны получать достаточно, чтобы вести «элементарный, не нищенский образ жизни».

По его словам, льготы не заменят госслужащим настоящих денег.

«Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — заявил Греф.

Глава Сбербанка признал, что человеческая натура «все равно будет взвешивать, как разбогатеть», и от этого не уйти. Однако подчеркнул: страх уголовной ответственности должен сохраняться.

«Понимаете, никто не любит власть. Но мы же понимаем, что от „нелюбимых чиновников“ зависит все. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — отметил Греф.

Указом президента от 1 октября 2025 года зарплаты чиновников уже повысили на 7,6%. По данным Росстата, в 2022 году средняя зарплата гражданских служащих в госорганах составляла 79,8 тысячи рублей. В центральных аппаратах — 197 тысяч, в регионах — 91 тысяча, у муниципальных служащих — 58,3 тысячи рублей.