Игры предложили развивать как экосистему инвестиций и господдержки

Связанный с играми сектор экономики может к 2035 году войти в число крупнейших в мире. Об этом на ПМЭФ заявил заместитель гендиректора организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров, сообщили «Ведомости» .

Специалисты подготовили финальную версию отраслевой стратегии, на следующей неделе ее направят в Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг и другие ведомства.

Судя по документу, итогом его реализации к 2030 году станет появление индустриальной экосистемы, которая будет развиваться за счет коммерческих инвестиционных фондов и государственных мер поддержки.

К 2035 году РВИ рассчитывает, что отечественная видеоигровая отрасль войдет в семерку крупнейших в мире. Всего документ содержит семь основных направлений, в том числе формирование регулярного взаимодействия с государством и создание благоприятной инвестиционной среды.

Ранее на необходимость поддерживать российские игры указал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, эту индустрию нужно формировать фактически с нуля.