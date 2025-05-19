HR-эксперт рассказал, кто в России зарабатывает более 300 тысяч рублей ежемесячно

HR-специалист Лоикова: 300-450 тысяч рублей в месяц получают токари и пилоты

В России более 300 тысяч рублей в месяц получают токари высшего разряда, пилоты, стоматологи-имплантологи и топ-менеджеры. Об этом агентству «Прайм» сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее данным, руководители крупных компаний в Москве, нефтегазовой отрасли, IT и финансах зарабатывают от 350 тысяч рублей. Врачи-косметологи премиального сегмента получают 300-400 тысяч рублей ежемесячно.

«Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях получают 300-450 тысяч рублей», — отметила Лоикова.

Она добавила, что архитекторы ПО и Data Scientists с опытом от пяти лет могут зарабатывать до 450 тысяч рублей.

Высококвалифицированные хирурги в частных клиниках получают 300-500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи с собственной практикой — от 500 тысяч до миллиона. Среди других высокооплачиваемых профессий эксперт назвала пилотов, специалистов по кибербезопасности и бухгалтеров международных компаний и токарей высокого разряда.

Ранее в Госдуме предложили предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям. Такая мера, по их мнению, повысит привлекательность бюджетных специальностей.