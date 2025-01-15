Казахстан запретил гражданам России без вида на жительство в республике открывать счета в местных банках на срок более года. С чем это связано и как реализуют на практике, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Это делается для того, чтобы еще повысить привлекательность резидентуры Казахстана. То есть чтобы он имел все финансовые возможности и права, став гражданином республики или хотя бы получив вид на жительство, либо вообще ушел из финансового сектора», — рассказал он.

Второй вариант, по мнению Бархоты, тоже выгоден республике, потому что таким образом удастся избежать вторичных санкций.

Технически, по мнению собеседника 360.ru, будут открывать карту сроком на год, а после введут ограничения на ее пополнение или снятие либо вовсе откажут в продлении.

В октябре замглавы МИД Казахстана Роман Васильев выступил против того, чтобы через территорию страны обходили антироссийские санкции.