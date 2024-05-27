Хинштейн потребовал национализировать акции оператора связи «Уфанет»
«Коммерсант»: Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций «Уфанет»
Совладельцы башкирского оператора связи «Уфанет» решили продать 60% акций. Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать сделку, чтобы передать активы в собственность государства, сообщил «Коммерсант».
Мажоритарные акционеры Марат Ахметшин и Марат Фаттахов решили продать 60% акций стоимостью шесть миллиардов рублей. Хинштейн выступил против сделки. Он напомнил, что «Уфанет» имела лицензии ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в сфере шифрования, защиты информации и криптографии. По его мнению, компания имеет стратегическое значение.
Акционеры обратились в ФАС за одобрением сделки, и депутат попросил главу ФАС Максима Шаскольского заморозить процесс. Одновременно Хинштейн предложил прокуратуре инициировать национализацию выставленного на продажу пакета акций.
В России завершилась национализация «Макфы» и связанных с ней компаний. Ее акции перешли Росимуществу.