Активы «Макфы» полностью отошли России

Росимуществу передали активы АО «Макфа» и связанных с компанией предприятий. Об этом заявил адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован. <…> Сегодня в суд были представлены документы, что „ВТБ Регистратор“ осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

По словам адвоката, государство получило компании «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «СМАК» и другие указанные в иске. Однако на последнем заседании ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры.

Весной движимое и недвижимое имущество предприятий «Макфы» арестовали и запретили компании транзакции с зарубежными контрагентами. Адвокат Игорь Трунов сообщал, что производство макарон заблокировали, а работникам пригрозили уголовной ответственностью.