Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки в России

Греф: период высоких процентных ставок сохраняется

Фото: РИА «Новости»

Глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в России пока что сохраняется период высоких процентных ставок. В четвертом квартале можно будет оценить дальнейшее развитие ситуации, сообщил он «Интерфаксу».

Греф отметил, что от ситуации на рынке цен будут зависеть сроки борьбы с инфляцией. При этом на дынный момент оснований для снижения ставок нет.

«Посмотрим, что будет происходить в четвертом квартале», — ответил председатель правления Сбербанка на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель председателя Центробанка Кирилл Тремасов не исключил повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в этом будет такая необходимость.

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