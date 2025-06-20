Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом

Ситуацию в российской экономике можно охарактеризовать как идеальный шторм, страна столкнулась с большими проблемами. На это во время делового завтрака на ПМЭФ-2025 указал глава Сбербанка Герман Греф, его процитировал ТАСС .

«Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который можно называть идеальным штормом. <…> Курс [валют] далек сегодня от равновесия», — отметил Греф.

Глава Сбербанка пояснил, что речь идет о высоких ставках в реальном выражении, из-за которых бизнес откладывает инвестиции. По словам Грефа, это негативно скажется на экономическом росте. Курс держится на уровне 78-79 рублей за доллар, тогда как равновесный — выше 100 рублей за доллар.

Одной из приоритетных тем на ПМЭФ стал переход к экономике замкнутого цикла. За последние шесть лет в стране появилось более 300 предприятий по переработке твердых коммунальных отходов, чтобы выполнить задачу президента, нужно построить еще более 400 объектов.