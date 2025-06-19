Переход к экономике замкнутого цикла стал одной из главных тем ПМЭФ

Переход к экономике замкнутого цикла — одна из приоритетных тем ПМЭФ-2025. Только за последние шесть лет в России появилось свыше 300 предприятий по переработке твердых коммунальных отходов.
Сегодня сортируется 27 миллионов тонн мусора — это 57% от общего объема. Чтобы выполнить задачу президента, нужно построить еще более 400 объектов, общий объем инвестиций — свыше 500 миллиардов рублей.
Отдельный фокус на труднодоступной территории. Федеральное правительство утвердило спецрежимы работы и субсидий на создание инфраструктуры, перегрузочных станций, компостных бункеров, мусоровозов. Благодаря новой нормативной базе уже подписано 36 концессионных соглашений в 19 регионах.
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