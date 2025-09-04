Греф дал прогноз по ключевой ставке

Греф: Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14% на конец года

Сбербанк ожидает от Центробанка снижение ключевой ставки на уровне 14% к концу 2025 года. Об этом на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума заявил глава банка Герман Греф, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что для оживления экономики ЦБ следует опустить ставку как минимум до 12%.

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14 процентных пунктов. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно», — уточнил Греф.

Тагже руководитель Сбербанка предположил, что к концу года рубль ослабнет на фоне снижения ставок. По его словам, это снизит риски экспортеров и бюджета.

Ранее эксперт Иван Потехин рекомендовал россиянам выходить из фондов и депозитов в пользу покупки облигаций. Он рассказал, что на на фоне снижения ключевой ставки это будет оптимальным способом сохранить и приумножить сбережения.