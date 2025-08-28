Эксперт по инвестициям Потехин рекомендовал обратить внимание на рынок облигаций

На предстоящем заседании Центробанка 12 сентября экономисты прогнозируют значительное уменьшение ключевой ставки. Участники финансового рынка готовятся к изменениям и ищут оптимальные способы сохранения и приумножения средств. В беседе с Life.ru мнением поделился директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин.

По его словам, рынок закладывает снижение ключевой ставки до 16%. Специалист указал на оптимизм участников торгов. Он рекомендовал выходить из депозитов и фондов ликвидности в пользу облигаций.

«Чрезмерный оптимизм загнал котировки слишком высоко, и сейчас мы получаем небольшую коррекцию по долговому рынку. Вероятно, она продолжится вплоть до самого заседания по ключевой ставке», — отметил эксперт.

Как пояснил генеральный директор GIS Mining Василий Гиря, снижение ставки не даст мгновенного эффекта, давление на доходность будет нарастать постепенно. В этой ситуации есть смысл зафиксировать процент заранее и выбрать вклады и облигации с умеренными сроками.