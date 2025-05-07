Госдума взялась за жалобы на банки из-за смены условий без согласия клиентов

Госдума подготовит законопроект о запрете на смену условий пользования банковскими счетами без согласия клиентов. Об этом 360.ru сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в Госдуму начали поступать многочисленные жалобы о том, что некоторые банки в одностороннем порядке меняют условия по комиссиям за обслуживание клиентов либо за проведение финансовых операций. При этом изначально в условиях, которые предлагали клиентам, такие комиссии не предусматривались.

«Естественно, это злоупотребление доминирующим положением со стороны банков. Мы это исправим. Сразу же после праздников оперативно рассмотрим законопроект и запретим банкам менять условия без согласия клиентов. Если не в мае, то в июне точно», — заявил Аксаков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что банки стали также в одностороннем порядке поднимать процентные ставки по кредитным продуктам. Из-за этого людям приходится обращаться в суд.