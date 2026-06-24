Госдума сохранила льготный порог доходов по НДС для малого и среднего бизнеса

Закон о сохранении на уровне 20 миллионов рублей порога доходов, до превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения не платит НДС, приняла Госдума России. Об этом сообщил ТАСС .

Депутаты одобрили инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Предложение сохранить эту налоговую льготу для малого бизнеса высказал на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

Порог в 20 миллионов установили на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027–2029 годы.

Ранее эти планы озвучил министр финансов России Антон Силуанов. По прежнему законодательству льготный порог должен был составить 15 миллионов в 2027-м, а затем — 10 миллионов.