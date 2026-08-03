Юрист раскрыл механизм подсчета ИПК и страховой пенсии

Юрист Матюшенков: на страховую пенсию влияют не только баллы

В 2026 году россияне могут получить 4,6-4,8 пенсионного балла при средней зарплате 114-120 тысяч рублей, однако индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и размер страховой пенсии рассчитываются исходя из множества факторов. Об этом 360.ru рассказал юрист Дмитрий Матюшенков.

По его словам, прогноз о формировании пенсионного балла соответствует действующей модели обязательного пенсионного страхования.

«Однако фактическое количество начисленных пенсионных коэффициентов для каждого гражданина будет зависеть от официального размера его заработной платы, суммы уплаченных страховых взносов, а также от тех изменений законодательства и экономических параметров, которые будут действовать в соответствующем расчетном периоде», — подчеркнул он.

При этом размер страховой пенсии зависит не только от ИПК.

«Существенное значение имеют продолжительность страхового стажа, стоимость одного пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии, размер фиксированной выплаты, а также применение повышающих коэффициентов при более позднем обращении за назначением пенсии», — добавил юрист.

Подробно о том, как в 2026 году рассчитывается ИПК и страховая пенсия, — в материале 360.ru.