Госдума проголосовала за повышение МРОТ до 27 тысяч рублей

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда до 27 093 рублей. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Новая система оплаты должна вступить в силу с 1 января 2026 года. Благодаря этому, как предполагается, вырастет зарплата более чем у 4,5 миллиона человек.

После этого законопроект должны рассмотреть в Совете Федерации. Если его примут, то он поступит на подпись президенту.

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей. Таким образом, индексация превысит 20%. Об этом говорил и премьер Михаил Мишустин, выступая в октябре на стратегической сессии правительства.

Ранее лидер эсеров Сергей Миронов предложил рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ, а не значительно более низкого прожиточного минимума пенсионера, как это делается сейчас.