Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки о продлении упрощенного порядка оформления земельных участков под гаражами. Об этом сообщили на сайте парламента .

Срок предыдущей «гаражной амнистии» должен был истечь 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, владельцы капитальных гаражей, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса в 2004 году, имеют право оформить само строение и землю под ним в собственность в упрощенном порядке. Под его действие не попадают самовольные постройки.

По информации Росреестра, с момента введения «амнистии» граждане зарегистрировали более 746 тысяч гаражей.

«По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено», — отметил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

За первые шесть месяцев 2026 года жители Подмосковья оформили в собственность 3212 объектов благодаря «гаражной амнистии».