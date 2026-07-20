Более 3 тысяч объектов оформили в Подмосковье по гаражной амнистии за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года жители Московской области оформили в собственность 3212 объектов гаражной недвижимости благодаря «гаражной амнистии». Среди зарегистрированных — 566 капитальных гаражных строений и 2646 земельных участков общей площадью 70,3 тысячи квадратных метров.

Программа «гаражной амнистии» была запущена осенью 2021 года на федеральном уровне для решения проблемы отсутствия документов на множество гаражей. За пять с половиной лет работы программы удалось узаконить 35,2 тысячи объектов недвижимости, включая 10,8 тысячи гаражей и 24,4 тысячи земельных наделов общей площадью 619 тысяч квадратных метров.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил, что программа дала людям право быть хозяевами своего имущества и теперь они могут законно распоряжаться им. Также они получили гарантии защиты от сноса.

Механизм «гаражной амнистии» предназначен для определенной категории собственников. Чтобы пройти процедуру оформления, объект должен соответствовать нескольким критериям, таким как дата постройки, наличие документов, подтверждающих факт владения, и капитальный характер строения. Важно, чтобы гараж был возведен до конца 2004 года и имел фундамент.

Под действие «амнистии» не попадают объекты, признанные самовольными постройками по решению суда, боксы на участках для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства, легкие разборные конструкции и подземные паркинги, являющиеся частью жилых комплексов или коммерческих зданий.

Процесс оформления максимально цифровизирован. Жителям Подмосковья не нужно стоять в очередях в различных ведомствах. Весь путь начинается на региональном портале государственных и муниципальных услуг.