Россиянам назвали размер пени за просрочку налоговых платежей в 2025 году

ФНС за каждые просроченные 100 рублей в 2025 году начислит по 5,5 копейки в день

Владельцам недвижимости, земельных участков и транспорта, которые просрочат выплату налогов, будут ежедневно начислять пени по 5,5 копейки в день. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Размер пени составит одну трехсотую от действующей ключевой ставки Центробанка. В ФНС объяснили, что налогоплательщикам следует зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или на «Госуслугах».

«Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога. При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», — подчеркнули в ведомстве.

Уплатить налоги следует до 1 декабря 2025 года включительно. В случае неуплаты пени начнут начисляться с 2 декабря.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин напомнил, что россияне могут оформить социальный налоговый вычет за медицинские услуги.

Для этого необходимо предоставить заполненную декларацию по форме 3-НДФЛ и специальную справку из медицинской организации об оплате услуг. Если лечение оплачивалось для супруга, родителей или детей, потребуются копии документов, удостоверяющих родство.