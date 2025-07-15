Госдума одобрила закон об упрощенном заведении уголовных дел против иноагентов

Госдума на пленарном заседании во вторник в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предложили возбуждать уголовные дела против иностранных агентов после первого административного нарушения, а не двух в год, как сейчас. .

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россию важно защитить от вмешательства действующих через прикормленных иноагентов недружественных стран.

«Усиливая ответственность, мы защищаем интересы граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за действия по всей строгости», — подчеркнул он.

Ранее в России в силу вступил новый закон, затрагивающий иноагентов.