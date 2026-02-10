Госдума одобрила лимит на число банковских карт для одного человека

Госдума в первом чтении одобрила лимит в 20 банковских карт на человека

Депутаты Госдумы на заседании 10 февраля в первом чтении приняли законопроект о предельном количестве банковских карт, оформленных на одного человека. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициатива входит в пакет мер противодействия кибермошенничеству. Согласно ей, один россиянин сможет оформить не более пяти карт в одном банке и не более 20 — в целом. Центробанк предложили наделить правом изменять лимиты в будущем.

Для реализации идеи парламентарии планируют создать Единую систему учета платежных карт. Кредитные организации обяжут передавать в нее сведения о выданном «пластике». Перед оформлением новой карты банки начнут проверять, не превысил ли клиент установленный лимит.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в 2025 году в России приняли 10 законов, направленных на борьбу с мошенничеством.