Глава АЕБ предложил бизнесу начать с чистого листа при возвращении в Россию

В случае возвращения европейских компаний в Россию обеим сторонам следует начать отношения с чистого листа, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. Об этом сообщило РБК .

Глава ассоциации сравнил ситуацию с супружеской ссорой, когда вспоминать старые обиды вредно для примирения.

«Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит», — подчеркнул он.

По словам Шиллинга, в АЕБ верят, что при восстановлении отношений определяющим станет взгляд вперед — на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду. Он добавил, что сейчас эти рассуждения носят теоретический характер, так как для возвращения компаний должны измениться внешние обстоятельства.

Ранее парламент Болгарии начал дискуссии о снятии санкций и налаживании диалога с Россией. Депутаты предложили отменить ограничения на топливо и обслуживание воздушных судов.