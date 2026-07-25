Германия пытается спасти автопром оборонными заказами

Министр обороны Германии Борис Писториус проехал по промышленным предприятиям, чтобы простимулировать их выполнять военные заказы. Об этом сообщил ТАСС .

На выставке в Касселе Писториус заявил, что поддерживает желание «Мерседеса» перепрофилироваться на выпуск вооружений. Автоконцерн терпит большие убытки и надеется таким образом поправить свои дела.

В то же время между совладельцами крупной франко-германской оружейной компании KNDS возникли трения. Во время визита на одно из предприятий холдинга министр заявил, что Германия намерена сохранить за собой ключевые технологии.

Ранее научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин заявил, что немецкие автопроизводители массово переходят на выпуск военной техники. Это связано с глобальной экономической нестабильностью и отказом от российского рынка.