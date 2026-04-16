Германия позади. Россия закрепила за собой статус мирового экономического гиганта

Россия сохранила четвертое место в мире по объему ВВП по итогам 2025 года

Российская экономика сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге по итогам прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на расчеты Международного валютного фонда.

Согласно этим данным, ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) преодолел отметку в семь триллионов долларов. В прошлом году этот показатель составил 7,26 триллиона долларов, тогда как в 2024 году он колебался на уровне 6,97 триллиона долларов.

В глобальном зачете Россия опередила Японию, которая показала рост до семи триллионов долларов, и Германию — эта страна набрала 6,2 триллиона.

Лидером мирового рейтинга остался Китай с ВВП в 41,2 триллиона долларов. Вторую и третью строчки занимают США (30,8 триллиона) и Индия (17,3 триллиона) соответственно.

Общий объем мировой экономики за 2025 год вырос до 210 триллионов долларов.

В последние месяцы власти наблюдают снижение роста ВВП России. Это может быть обусловлено сезонными факторами. Такую точку зрения на ситуацию высказал российский лидер Владимир Путин на совещании правительства.