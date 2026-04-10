Активы экс-депутатов Кубани Фурсы и Сидюкова изъяли в доход государства

Ленинский районный суд Краснодара изъял в доход государства активы бывших депутатов Законодательного собрания Кубани Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова на сумму более 81,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. В доход страны передали движимое и недвижимое имущество, доли в уставных капиталах, акции, ценные бумаги, земельные участки, деньги на счетах, драгоценности, предметы роскоши и другое имущество ответчиков.

По данным надзорного ведомства, Фурса и Сидюков вели совместную деятельность с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой, которого арестовали ранее.

«По указанию Коробки в безвозмездное пользование его бизнес-партнеров перешли 17 тысяч гектаров земельного фонда. Рейдерским путем было захвачено крупное аграрное предприятие — ООО „Васюринский МПК“, в пользовании которого находится порядка 25 тысяч гектаров плодородных земель в Динском и Горячеключевском районах совокупной стоимостью свыше 20 миллиардов рублей», — отметила пресс-служба.

Суд изъял 81 коммерческую компанию, более 130 земельных участков и свыше 350 жилых и нежилых помещений, которые принадлежали бывшим депутатам и членам их семей.

«Сидюковым сформированы активы совокупной стоимостью 62,5 миллиарда рублей. Фурсой — более 19 миллиардов рублей», — пояснили в суде.

В Генпрокуратуре добавили, что одним из направлений незаконной деятельности ответчиков стало жилищное строительство. В 2018 году Министерство сельской промышленности края по требованию Коробки согласовало прекращение работы краснодарского элеватора, после чего территорию в исторической части города перепрофилировали под элитную застройку.

Ранее этот же суд изъял активы самого Коробки, его семьи и связанных с ним лиц на сумму более 10 миллиардов рублей. Бывший вице-губернатор курировал агропромышленный комплекс с 2015 года. Суд арестовал его на два месяца и снял с должности.